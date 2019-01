Weer Code Geel voor gladde wegen

Sneeuwval

In het westen en noorden van het land valt er lokaal lichte (natte) sneeuw. Deze winterse neerslag trekt geleidelijk noordwaarts en verlaat aan het einde van de ochtend het noorden van het land. Uiteindelijk kan er lokaal 1-2 cm vallen, plaatselijk 3 cm. Ten gevolge van de sneeuw is er lokaal kans op gladheid.

Temperaturen rond het vriespunt

De temperaturen liggen daarnaast onder het vriespunt waardoor er een kans bestaat op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. Tegen het einde van de ochtend komen de temperaturen overal boven het vriespunt en verdwijnt de gladheid.

Dichte mist

In Zeeland en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor met een zicht van minder dan 200 meter. In de ochtend lost de mist op. In de nacht naar vrijdag gaat het van het zuiden uit opnieuw enige tijd sneeuwen, met als gevolg kans op gladheid door sneeuw.

Vrijdag

Er vormt zich vrijdag uiteindelijk op veel plaatsen een sneeuwdek van 1-3 cm, lokaal mogelijk iets meer. Vrijdagmiddag verlaat de sneeuw noordwaarts het land, maar kan het wel lokaal glad blijven door sneeuwresten en in de avond ook door bevriezing van natte weggedeelten.