Zoekactie met drone na aantreffen mogelijk brokstuk vliegtuig voetballer Sala

De hulpdiensten zijn woensdagavond een zoekactie gestart op de Maasvlakte nadat daar eerder een brokstuk is aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat het hier gaat om een brokstuk van het vermiste vliegtuig waarin voetballer Sala zat, die vorige week van de radar verdween toen deze op weg was van Nantes (Frankrijk) naar Cardiff (Engeland).