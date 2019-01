Man overleden na aanrijding

Een 74-jarige man uit Berkel-Enschot is na een aanrijding met een auto in het ziekenhuis overleden. De voetganger werd woensdag 30 januari rond 18.09 uur aangereden op de Raadhuisstraat.

Na de aanrijding werd het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de man even na middernacht overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.