Code geel: hinder door sneeuw en gladheid, vrijdag moeizame ochtendspits

Door het hele land is er kans op gladheid door sneeuwresten en de komende avonden, nachten en ochtenden ook door bevriezing van natte weggedeelten. En daarnaast valt er komende nacht enige tijd sneeuw in de zuidelijke helft en morgenochtend in de noordelijke helft. In de middag verdwijnt de sneeuw in het hele land. Dit meldt het KNMI donderdag.

Een sneeuwzone weet het uiterste zuiden van het land aan het begin van de nacht te bereiken. De sneeuw breidt zich in de loop van de nacht uit naar naar het midden van het land. De hoeveelheden lopen uiteen van circa 1 cm in het uiterste noorden tot 2-5 cm in het zuiden. De minimumtemperatuur ligt op -2 graden. Morgenochtend begint het in het midden en zuiden van land op veel plaatsen met sneeuw. De temperatuur loopt vrijdag in het zuidoosten op tot ongeveer 5 graden. In het noorden blijft de temperatuur net boven het vriespunt steken.

NS en ProRail hebben voor vrijdagmorgen de dienstregeling aangepast. Tot 10.00 uur rijden er minder treinen in het oosten en zuidoosten van het land. Ook rijden er minder intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven.