Handhavers arresteren man met gestolen goederen

Op donderdag 31 januari 2019 om 16.30 uur kreeg een surveillance-eenheid van de politie de opdracht om naar de Bernard Vrienslaan te rijden. Twee Boa’s hadden daar een verdachte vast. In die straat troffen ze inderdaad de Boa’s die een verdachte onder controle hadden. Ze gaven aan dat ze hadden gezien dat de man spullen in de vijver achter het gemeentehuis gooide. Toen ze hem wilden aanspreken ging hij er van door. Na een achtervolging kon hij aangehouden worden. De agenten namen de 22-jarige inwoner van Oisterwijk, een bekende van hun, over en startten een onderzoek. De Boa’s hadden een tas aangetroffen met allerlei spullen erin. Verschillende spullen in die tas bleken afkomstig te zijn van een inbraak in Oisterwijk. De verdachte is naar het bureau gebracht. De spullen zijn in beslag genomen.