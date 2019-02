Gaslekkage bij Vopak in Zeeland

Vrijdagmiddag is in het Zeelandse Nieuwdorp bij Vopak een gaslekkage ontstaan. Dit meldt de Veiligheidsregio Zeeland vrijdagmiddag.

Laad- en loswerkzaamheden

Het incident gebeurde rond 12.35 uur tijdens laad- en loswerkzaamheden op het terrein bij Vopak. 'Bij een bedrijf aan de Frankrijkweg in Nieuwdorp is melding gemaakt van een ongeval van een gevaarlijke stof', zo meldt de veiligheidsregio.

Sprinkler ingezet

De sprinklerinstallatie van het bedrijf is ingezet om de gaswolk neer te slaan. De brandweer is inmiddels ter plaatse bij het incident. Werkzaamheden in de nabije omgeving van het incident zijn uit voorzorg stilgelegd. De directe omgeving rond het incident is ontruimd. Vanwege de gaselekkage hangt er een stanklucht.

Update 13.40 uur: Grip 2

De brandweer heeft om 13.38 uur opgeschaald naar GRIP 2. De sprinkler van het bedrijf is ingezet om de wolk neer te slaan. De brandweer verricht metingen in de omgeving en zet hiervoor een meetploeg in. Werkzaamheden in het benedenwindsgebied zijn stilgelegd. Het is op dit moment niet bekend om wat voor soort gas het gaat.

Evacuatie

Uit voorzorg is het personeel van twee schepen en een naastgelegen bedrijf, totaal ca. 60 personen ontruimd. Er komen stankklachten binnen tot Middelburg. De geur van de vrijgekomen stof is snel te ruiken voordat de stof een risico oplevert. Op dit moment er is geen risico in de omgeving. Op dit moment worden metingen uitgevoerd in de omgeving.