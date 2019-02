'Wetenschapsjournaliste ontdekt drie onbekende brieven van Einstein'

Wetenschapsjournaliste Margriet van der Heijden heeft in het archief van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden drie onbekende brieven van Albert EInstein gevonden.

Natuurkundige Einstein schreef die brieven aan zijn Russische collega Tatiana Afanassjewa. Van der Heijden is bezig met een dubbelbiografie van Tatiana Afanassjewa en haar man de Oostenrijks-Nederlandse fysicus Paul Ehrenfest. Dit schrijft NRC Handelsblad zaterdag.

In het begin van de vorige eeuw woonde het stel in Leiden. Ehrenfest was in 1912 Hendrik Lorentz opgevolgd als hoogleraar aan de universiteit in de stad. Einstein logeerde regelmatig bij het stel aan de Witte Rozenstraat. De weduwe Tatiana Ehrenfest-Afanassjewa schonk het archief van haar man in de jaren 60 aan het museum.