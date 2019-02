Demonstratie van de gele hesjes tegen Rutte en de EU. Veel Franse demonstranten gewond door rubberkogels politie.

Ze protesteren tegen Rutte en tegen de Europese Unie. Ze willen dat Nederland net als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. De gele hesjes uit Nederland krijgen veel steun uit het buitenlan. Zo zijn er ook demonstranten uit België, Frankrijk en Duitsland. Uit Nederland zouden er zo'n 800 mensen meelopen.

De demonstranten liepen met vlaggen en spandoeken in optocht van het MVV-stadion naar het Plein 92, dat ze kort na 13.30 uur bereikten. Op Plein 92 worden nog toespraken gehouden. dat zal tot ongeveer 16.30 uur duren. De organisatie had speciaal Maastricht uitgekozen, omdat daar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd ondertekend, waarmee de Europese Unie werd opgericht. Veel demonstranten dragen anti-EU-spandoeken. Op een van de spandoeken valt te lezen: ’Als onrecht recht wordt, is verzet een plicht’. Het protest verloopt overigens vreedzaam. De politie heeft een persoon aangehouden voor belediging, een andere betoger is gewond geraakt door vuurwerk.

Veel gewonden door rubberkogels politie

In Frankrijk is het de 12de zaterdag op rij dat mensen in gele hesjes demonstreren tegen het beleid van Macron. Het protest van vandaag is vooral gericht tegen het geweld dat de politie tegen de demonstranten gebruikt. Sinds november toen de protesten begonnen, zijn er al minstens 2000 mensen gewond geraakt door rubberkogels. Gisteren oordeelde de hoogste rechter in Frankrijk dat de politie rubberkogels mag blijven gebruiken bij de protesten van de gele hesjes. Een mensenrechtenorganisatie spande een rechtszaak aan, omdat er veel mensen gewond raakten door de kogels.