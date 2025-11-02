LHBTIQ+ kunstwerk beklad in Breda

De politie onderzoekt de vernieling van een LHBTIQ+-expositie in Park Valkenberg in Breda.

De expositie werd op zaterdag 1 november geopend, maar op zondag 2 november werden verschillende kunstwerken beklad met racistische tekens en leuzen. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

De organisatie deed na de ontdekking aangifte en de politie zoekt mensen die meer informatie hebben over de dader(s).



Heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de expositie of beschikt u over camerabeelden die iets kunnen tonen? Bijvoorbeeld beelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam. Bel de politie