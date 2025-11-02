zondag, 2. november 2025 - 15:24 Update: 02-11-2025 15:28
Vernieuwde Nissan QASHQAI e‑POWER maakt indruk in ADAC Ecotest
Foto: Nissan
Amsterdam
De Duitse consumentenorganisatie en automobielclub ADAC heeft de vernieuwde Nissan QASHQAI e‑POWER aan de tand gevoeld voor de ADAC Ecotest en daarbij een gemiddeld praktijkverbruik van slechts 5,4 l/100 km gerealiseerd.
Dat is een verbetering van 15% ten opzichte van de vorige QASHQAI e‑POWER, waarmee het model aan de top staat op het gebied van brandstofefficiency in zijn klasse.
Voor de Ecotest van de Allgemeine Deutsche Automobil-Club wordt het brandstofverbruik van auto’s getoetst met behulp van laboratorium- en praktijktests. Het doel van de ADAC Ecotest is om een verbruikswaarde te bepalen die representatief is voor realistische rijomstandigheden.