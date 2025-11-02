Vernieuwde Nissan QASHQAI e‑POWER maakt indruk in ADAC Ecotest

De Duitse consumentenorganisatie en automobielclub ADAC heeft de vernieuwde Nissan QASHQAI e‑POWER aan de tand gevoeld voor de ADAC Ecotest en daarbij een gemiddeld praktijkverbruik van slechts 5,4 l/100 km gerealiseerd.

Dat is een verbetering van 15% ten opzichte van de vorige QASHQAI e‑POWER, waarmee het model aan de top staat op het gebied van brandstofefficiency in zijn klasse.

Voor de Ecotest van de Allgemeine Deutsche Automobil-Club wordt het brandstofverbruik van auto’s getoetst met behulp van laboratorium- en praktijktests. Het doel van de ADAC Ecotest is om een verbruikswaarde te bepalen die representatief is voor realistische rijomstandigheden.