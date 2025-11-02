Dode bij schietincident in Rotterdam

Bij een schietincident aan de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam-IJsselmonde is zondagmorgen een man om het leven gekomen.

Volgens RTV Rijnmond kregen de hulpdiensten rond 06.30 uur de melding van het schietincident. Ter plaatse werd een zwaargewonde man aangetroffen. Twee ambulances en het personeel van de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer is op de plaats van het incident gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Hier is de 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan zijn verwoningen overleden.

De politie laat weten vier verdachten te hebben aangehouden. Bij onderzoek op de plaats van het incident werd ook een groot kapmes gevonden. Onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.