Meer dan 1000 boetes bij carmeetings in Horst en Maasbree

Een groep ‘autoliefhebbers’ verzamelde zich vrijdagavond op een parkeerplaats aan de Witveldweg in Horst. Alles wees erop dat er sprake was van een carmeeting. De politie was snel ter plaatse en greep in. Alle aanwezigen, 1000 personen, kregen een bekeuring voor het samenscholen.

Kort na de melding van de carmeeting in Horst kwam het bericht dat zich ook in Maasbree auto’s verzamelden. Ook daar trad de politie op. Er is een persoon aangehouden omdat hij een nepwapen bij zich droeg.

Rond 22.10 uur verzamelden de eerste auto’s zich op een parkeerterrein aan de Witveldweg in Horst. Bij komst van de politie bleek dat er ongeveer 500 auto’s aanwezig waren. Er werden donuts gereden, vuurwerk afgestoken en de openbare orde werd verstoord. De politie zorgde ervoor dat er niet meer auto’s richting de verzamelplek konden komen. Automobilisten die wilden aanhaken werden weggestuurd. Alle automobilisten die op de parkeerplaats stonden konden een voor een het terrein verlaten nadat de bestuurder én eventuele inzittenden werden bekeurd. Een Duitse man is aangehouden omdat hij een nepwapen bij zich had. Het duurde tot 5.00 uur in de ochtend om iedereen te bekeuren. Het overgrote deel van de auto’s kwam uit Duitsland. Daarnaast was er ook een aantal Nederlandse voertuigen.

In Maasbree verzamelden zich rond 23.00 uur diverse voertuigen in het gebied rond de Lange Heide. Een 400-tal auto’s was aanwezig en ook hier werd overlast veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde. Een van de auto’s reed daarbij door het hek van een aangrenzende camping. Een vijftigtal auto’s veroorzaakte overlast op de camping. In Maasbree waren naast Duitse en Nederlandse ook Belgische en Franse kentekens aanwezig. De politie heeft tientallen bekeuringen opgemaakt.