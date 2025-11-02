Nieuwe kleuren, uitvoeringen en verfijning voor Toyota C-HR modeljaar 2026

De Toyota C-HR is verder verfijnd met modeljaar 2026. Met nieuwe kleuren, wielen en materialen in het interieur komt er ook een stoere nieuwe uitvoering: de Toyota C-HR Black Edition.

Volgende maand volgen de prijzen van de Toyota C-HR modeljaar 2026 en in december worden de eerste exemplaren bij de Nederlandse Toyota-dealers verwacht.

Sinds de introductie van de eerste generatie van de Toyota C-HR in 2016 is het model een belangrijke rol gaan spelen in het Nederlandse en Europese gamma van Toyota. Voor de nieuwe generatie van de Toyota C-HR werd dan ook gekozen om de auto in Europa te ontwikkelen en te produceren. Nu gaat de nieuwe Toyota C-HR een nieuw modeljaar in en is het model weer verder verfijnd.