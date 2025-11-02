82 PK CITROËN ë‑C3 RIJKLAAR VANAF € 20.990

Citroën presenteert een nieuwe, nóg aantrekkelijker geprijsde versie van de ë‑C3. Deze volledig elektrische stadsauto is nu ook leverbaar met een 30 kW (82 pk) sterke aandrijflijn en een actieradius tot 200 km (WLTP).

De vanafprijs? Slechts € 20.990 rijklaar. Daarmee maakt Citroën lokaal emissievrij rijden bereikbaar voor een nog grotere groep automobilisten. Klanten hebben de keuze uit twee uitvoeringen: de ë‑C3 You en de ë‑C3 Plus.



Met de introductie van deze nieuwe versie van de ë‑C3 zet Citroën een nieuwe stap in zijn missie om elektrisch rijden bereikbaar te maken voor iedereen. Voor een rijklaarprijs vanaf € 20.990 biedt de Citroën ë‑C3 You alles wat nodig is voor comfortabel en betaalbaar stadsverkeer. Wie wat meer luxe wenst, kan kiezen voor de Plus‑versie, die rijklaar € 24.300 kost.