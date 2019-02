Crowdfundingsactie gestart voor de 500 varkens die de stalbrand hebben overleefd

Voor de 500 varkens die de grote stalbrand in het Brabantse Biezenmortel hebben overleefd, is een crowdfunding opgestart.

De Groningse Norma Miedema is deze actie via social media gesgtart. Ze wil de varkens opkopen, want ze verdienen volgens haar een betere plek. Bij de brand kwamen vrijdagavond 2500 biggen en zeugen om. Dit schrijft Omroep Brabant zaterdag.

Niet naar de slachtbank

Op een foto is te zien hoe de varkens die de brand hebben overleefd elkaar opzoeken en bij elkaar kruipen in een hoekje in de modder. Norma Miedema tegen Omroep Brabant: 'Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. Zoveel varkens die het niet hebben overleefd. Wat mensen zich misschien niet realiseren, is dat het intelligente beesten zijn. Hun geestelijke vermogen is te vergelijken met dat van een kind van drie. Dus de paniek, de stress en de angst gisterenavond moeten enorm zijn geweest.' Zelf heeft Norma al jaren een dierenopvang in het noorden van het land en ze trekt zich nu het lot van de overgebleven varkens aan. Norma: 'Ik wil proberen de varkens die het hebben overleefd, op te kopen. En te zorgen dat ze naar een andere plek gaan in plaats van naar de slachtbank. Ik kan er zelf hooguit tien opvangen, maar krijg al veel reacties op Facebook van mensen die er ook wel een aantal onder hun hoede willen nemen.'

Ook de Partij voor de Dieren zou inmiddels een crowdfunding zijn gestart om de 500 varkens te redden. Norma vertelt dat ze hierover contact hebben met de Partij voor de Dieren (PvdD). Marco van der Wel, sinds 2011 fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant, bevestigt dat er een oproep op Facebook is geplaatst. Van der Wel tegen de lokale omroep: 'We zijn zeer begaan met het lot van de varkens, ze hebben een erg traumatische ervaring achter de rug. En vergeet niet: dit is al de zesde stalbrand in vijf weken tijd. Dit kan zo niet langer. Dit moet gewoon stoppen.'

De Partij voor de Dieren schrijft op Facebook:

'Het mag niet zo zijn dat deze prachtige, intelligente dieren hun sprong naar de vrijheid alsnog moeten bekopen met de dood. Help ons deze dieren te redden met een donatie. Spaar de varkens!', licht Esther Ouwehand, Kamerlid van de Partij voor de Dieren, de actie toe.

De Partij voor de Dieren is op dit moment op zoek naar een passende opvang voor de varkens waar ze een mooi leven kunnen krijgen en hopelijk nog lang kunnen genieten van de buitenlucht en modderbaden.

Het geld van de crowdfunding wordt gebruikt om de dieren vrij te kopen van de varkenshouder en voor een levensloopregeling van de dieren bij de opvang. Iedereen kan helpen door te doneren aan NL94 TRIO 0212 486934 t.n.v. Partij voor de Dieren onder vermelding van 'Spaar de varkens'.