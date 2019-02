Grote schuurbrand Zieuwent, twee personen naar ziekenhuis

Zondagochtend is in het Gelderse Zieuwent een grote brand uitgebroken in een schuur aan de Kranenkampsweg. Dit meldt de Noord- en Oost-Gelderland zondag.

Stal met koeien

De brandweer ging met 3 blusvoertuigen een hoogwerker en materieel voor de waterwinning ter plaatse om de brand in de schuur te blussen. Op het terrein staan meerdere schuren waaronder ook een met vee. De brandweer heeft de schuren gecontroleerd. 'In ieder geval één stal met koeien is niet bij de brand betrokken', aldus de brandweer.

Twee gewonden

In de schuur die in brand staat bevinden zich enkele lanbouwmachines. De brandweer heeft inmiddels 4 blusvoeruigen en 4 watertankwagens ter plaatse. Twee personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie.

Update 12.00 uur

De brandbestrijding gaat nog even duren omdat er een partij hooi staat te smeulen. In verband hiermee is de brandweer logistiek gealarmeerd voor extra ademlucht en verzorging en een grijpkraan om het hooi los te trekken.

‏Update 13.00 uur: Schuur verloren gegaan

De schuur van 40x40 meter is door de brand verloren gegaan. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven en er is geen uitbreiding meer van de brand. Het nablussen van het hooi en zaagsel gaat volgens de brandweer nog even duren.