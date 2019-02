Deel brandweerlieden Amsterdams korps zegt vertrouwen op in leiding

De rust lijkt nog lang niet teruggekeerd in het Amsterdamse Brandweerkorps, zeker niet nu een grote groep brandweerlieden in een brief hun vertrouwen hebben opgezegd in de korpsleiding. De Amsterdamse stadszenderr AT5 heeft deze brief, die onder andere aan burgemeester Halsema is gericht, in haar bezit.