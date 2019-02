'Patiëntenstop in ziekenhuis Sneek door verziekte werksfeer'

Al sindseen half jaar worden er op de polikliniek reumathologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek geen nieuwe patiënten meer aangenomen vanwege een verziekte werksfeer.

Sinds mei vorig jaar zit een van de specialisten thuis. Ze heeft bij de bedrijfsarts melding gemaakt van 'pesten en intimidatie', zo blijkt uit een brief die in handen is van de Volkskrant.

Al in oktober 2016 rapporteerde de bedrijfsarts over de slechte verhoudingen binnen de vakgroep reumatologi , zo schrijft de arts in juli 2018 in een brief aan de ziekenhuistop. In de brief schrijft hij ook dat hij in de afgelopen maanden opnieuw medewerkers op zijn spreekuur heeft gehad 'die erg veel werkgerelateerde klachten ­ervaren vanwege de spanningen binnen deze afdeling.’ De slechte werksfeer is van grote invloed op de afdeling met zes medewerkers. Niet alleen zit er een reumatoloog thuis, ook een verpleegkundig reumaconsulente is vertrokken. Zij heeft een vertrekregeling getroffen met een geheimhoudingsplicht.

Het ziekenhuis zegt verder dat het een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar het functioneren van de vakgroep Reumatologie. Volgens de Volkskrant i s de situatie extra pijnlijk omdat er weinig reumazorg is in Friesland en de Noordoostpolder. De wachttijden zijn langer dan de wettelijke vier weken.