Bankovervallers slaan slag via riool

Het parket Antwerpen is een onderzoek gestart na de diefstal in een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen.

Zondagnamiddag om 13.45 uur heeft een veiligheidsfirma van de bewuste bank de politie gebeld voor een inbraakmelding in de kluizenzaal van het bankkantoor. De politie stelde ter plaatse met de firma vast dat de kluizenzaal langs buiten nog gesloten was, maar dat het alarm wel afging. Via medewerkers van de bank kon de kluizenzaal worden geopend en is er een gat in de vloer aangetroffen.

De dieven opereerde via het riool aan de overkant van de bank. Van daaruit kropen ze via het rioleringsstelsel naar de bank, waar ze opnieuw een tunnel groeven richting de kluizenzaal.



De omvang van de buit wordt verder onderzocht en daar kan op dit moment niet meer informatie over gegeven worden, aldus de onderzoekers. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket. Van de daders ontbreekt ieder spoor.