Smartphonegebruik in het verkeer tegengaan

De laatste jaren is het smartphone gebruik in het verkeer enorm toegenomen. En het lijkt ook best handig om even te appen of te bellen terwijl je rijdt. Helaas levert smartphonegebruik in het verkeer heel veel onveilige situaties op. Er zijn zelfs (dodelijke) ongelukken veroorzaakt door mensen die ‘even’ wilden appen. Daarom moet smartphonegebruik in het verkeer worden tegengegaan. De overheid is al bezig met een campagne om mensen bewust te maken van hun gedrag. Maar er kan nog meer worden gedaan!

Rijden met risico: een flinke boete

Waarschijnlijk weet je wel dat je een boete kunt krijgen als je je smartphone gebruikt in het verkeer. Deze boete kan echter een stuk hoger zijn dan je verwacht! Dat komt omdat er geen speciale boete voor is. In plaats daarvan valt het gebruik van een smartphone onder Artikel 5: gevaarlijk gedrag op de weg. De boete valt daardoor hoog uit. Standaard is deze €239,-. En dat geldt niet alleen voor uitgebreid appen of bellen terwijl je de telefoon vasthoudt. Zelfs als je de telefoon alleen maar aanraakt kun je de boete al krijgen.

Afleiding kan fataal zijn

Als er eerlijk wordt geantwoord, blijkt al snel dat meer dan de helft van alle Nederlanders weleens gebruik maakt van zijn of haar smartphone in de auto. Ondanks dat we best op de hoogte zijn van de gevaren. Hoe dat komt? Experts weten het antwoord: “We denken altijd dat ongelukken alleen anderen overkomen. Die ene seconde even niet op de weg kijken zal echt geen probleem zijn. Mensen zijn altijd geneigd hun eigen risico’s te onderschatten. Met als gevolg dat die korte afleiding fataal kan zijn.”. Het grootste probleem is dat het smartphonegebruik zelden fataal is voor de gebruiker zelf, maar wel veel risico oplevert voor andere weggebruikers.

Hoe zit het met de verzekering?

Autoverzekeraars zoals Allsecur.nl willen ook graag dat er stappen worden ondernomen tegen smartphonegebruik in de auto. Tenslotte worden er steeds vaker schades gemeld die het gevolg zijn van gebruik van de telefoon in de auto. Toch kunnen ze wel iets doen: als degene die schade rijdt aantoonbaar gevaarlijk gedrag vertoond, wordt de schade niet vergoed. Bijvoorbeeld als de bestuurder alcohol heeft gedronken of als de bestuurder helemaal geen rijbewijs heeft. Dit kan ook worden uitgebreid naar smartphonegebruik - mits kan worden aangetoond dat de bestuurder inderdaad bezig was met zijn mobiel. Dat laatste is nog erg lastig om te bewijzen.

Smartphonegebruik in het verkeer is echt niet slim. Dat geldt zeker voor automobilisten, maar net zo goed voor fietsers en voetgangers. Ook zij lopen onnodig risico’s door meer op hun schermpje dan op de weg te letten. Het is dan ook noodzakelijk dat er stappen worden ondernomen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Niet alleen door er financieel een punt van te maken in de vorm van een boete, maar vooral ook door mensen bewust te maken van de gevaren.