OM: acht jaar celstraf geëist voor voorbereiden liquidatie Utrecht

In de nacht van 13 op 14 januari 2017 wordt de politie gealarmeerd door een ongeruste bewoner van de Faustdreef in Utrecht. Hij ziet in de buurt een auto staan en vermoedt dat de inzittenden het op hem gemunt hebben. Als politieagenten poolshoogte komen nemen, rijdt de auto met hoge snelheid weg. Na een wilde achtervolging worden de twee inzittenden uiteindelijk in Muiden aangehouden. In de auto – die gestolen blijkt - vinden agenten brandstof en munitie. Op de vluchtroute worden meerdere automatische wapens en munitie aangetroffen.

De man die vandaag terecht stond wordt ervan verdacht de gestolen auto te hebben bestuurd, terwijl het doel van de rit was om een liquidatie te gaan plegen. Behalve het voorbereiden van de liquidatie verdenkt het Openbaar Ministerie hem ook van verboden wapenbezit en van heling van de auto waarin ze reden en van een tweede vluchtauto.

De verdachte bevestigt dat hij de bewuste nacht in de betreffende auto reed, maar ontkent dat hij wist dat er een liquidatie gepleegd zou worden. Hij stelt dat hij als chauffeur in de auto reed, omdat hij geld nodig had. Maar hij zou gedacht hebben dat het om een rip-deal of beroving ging. Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van het gehele onderzoek dat de man wist dat het plan was om die nacht een moord te plegen. Dat hij deels openheid van zaken heeft gegeven en verklaringen heeft afgelegd, heeft positief geteld bij het bepalen van de strafeis. Verdachtes lange strafblad is daarentegen in zijn nadeel meegewogen.

De voorbereiding van de liquidatie staat volgens het Openbaar Ministerie niet op zichzelf. Op 12 januari 2017, twee dagen voor de feiten waarvoor verdachte terecht staat, werd eveneens op de Faustdreef in Utrecht een 31-jarige Utrechter doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat toen de verkeerde persoon is geliquideerd. De 26-jarige verdachte die vandaag tegen zich hoorde eisen, was met de tweede inzittende op weg om alsnog het beoogde slachtoffer te doden

Voor de moord op de 31-jarige Utrechter op 12 januari 2017 zijn twee andere verdachten aangehouden. Zij worden daarnaast verdacht van het plegen van de bewuste voorbereidingshandelingen in de nacht van 13 op 14 januari 2017. Deze zaken en die van de tweede in Muiden aangehouden verdachte, die eveneens terecht staat voor voorbereidingshandelingen, worden vanaf woensdag 6 februari inhoudelijk behandeld. Hiervoor zijn zes zittingsdagen uitgetrokken.

De gebeurtenissen van januari 2017 passen binnen een trend van excessief geweld rondom de handel in cocaïne. De ‘vergismoord’ op een buitenstaander op 12 januari 2017 en de brutale terugkomactie enkele dagen later tonen aan hoe meedogenloos en ontwrichtend deze vorm van criminaliteit is. Politie en Openbaar Ministerie zetten zwaar in om dit geweld een halt toe te roepen. Tegelijkertijd is een veranderende maatschappelijke houding ten aanzien van het gebruik van cocaïne en andere drugs noodzakelijk. Het excessieve geweld komt voort uit de enorme winsten die gemaakt worden bij de handel in cocaïne. Dat zijn winsten die zonder de afname van drugs door individuele gebruikers niet zouden bestaan.