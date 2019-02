Ernstig ongeval A6, motorrijder komt om het leven

Op de A6 in de richting van Emmeloord naar Joure heeft woendagochtend ter hoogte van Scharsterbrug een ernstig ongeval plaatsgevonden.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's en een motor betrokken. De motorrijder is bij het ongeluk om het leven gekomen. Dit meldt Omroep Friesland woensdag. Door het ongeluk is de A6 van Emmeloord naar Joure afgesloten tussen Oosterzee en Joure.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die vanuit de Noordoostpolder naar Friesland willen om te rijden via Zwolle en Heereveen. Naar verwachting zal de A6 rond 11.30 uur weer worden vrijgegeven. Een politiewoordvoerder laat aan de lokale omroep weten dat er bij het ongeval meerdere voertuigen en mensen zijn betrokken en dat de hulpdiensten druk bezig zijn met hulpverlenen. Daarna komt nog een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Hoeveel mensen erbij gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de afslag Sint Nicolaasga.