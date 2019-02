Chroom-6 slachtoffers krijgen allemaal 7.000,- euro, zieken krijgen aanvulling

Alle ruim 800 mensen, die in een NS-werkplaats op het tROM-terrein in Tilburg mogelijk in aanraking zijn gekomen met de kankerverwekkende chroom-6 verf, moeten elk een vergoeding krijgen van 7.000,- euro. Mensen die ziek zijn geworden krijgen daar bovenop nog een aanvullende vergoeding oplopend van 5.000,- tot 40.000,- euro. Dat voorstel hebben de gemeente Tilburg en de NS/Nedtrain woensdagmiddag bekendgemaakt.

Uitkeringsgerechtigden

De ruim 800 (ex-)uitkeringsgerechtigden en medewerkers van de gemeente Tilburg werkten in de periode 2004-2012 op het tROM-terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Daarbij kwam misschien een schadelijke hoeveelheid chroom-6 vrij. De gemeente is dat meteen gaan onderzoeken.

Museumtreinen

Het ging om een re-integratieproject: een project dat mensen uiteindelijk helpt aan een gewone baan. Zij konden werkervaring opdoen bij werkgevers in de omgeving. Een van de plekken waar ze werkten, was het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. Er zijn toen museumtreinen geschuurd en (soms) met een roller geverfd.

Brief

Alle ruim 800 betrokkenen krijgen donderdag 7 februari het voorstel in een brief van de gemeente. In deze brief legt de gemeente het voorstel kort uit, en hoe men kan reageren.

11 februari: informatiebijeenkomst gemeenteraad

De gemeenteraad Tilburg vertegenwoordigt de ruim 800 betrokkenen. Op maandag 11 februari bespreekt de gemeenteraad, namens hen, het voorstel voor de regeling. Er zijn voor de betrokkenen twee manieren om de gemeenteraad hun mening te laten horen. Dat kan direct bij een raadslid of door zelf 'in te spreken' tijdens de raadsvergadering op maandag 11 februari. De gemeenteraad bespreekt dan het voorstel voor de regeling.

18 februari: regeling definitief

Misschien vindt de gemeenteraad dat sommige dingen anders moeten in het voorstel. De gemeente gaat daar dan mee aan de slag. Op maandag 18 februari besluit de gemeente Tilburg over de regeling. Vanaf dat moment is de regeling definitief. De betrokkenen ontvangen een paar dagen later via de post uitgebreide informatie over de definitieve regeling en de aanvraagprocedure.