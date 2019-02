Politie schiet man (31) dood bij Nederlandsche Bank

In Amsterdam heeft de politie woensdagavond een 31-jarige Amsterdammer neergeschoten die aan zijn verwondingen is overleden.

Omstreeks 19.15 uur kregen agenten de melding van een persoon met een vuurwapen aan het Westeinde nabij de Nederlandsche Bank. Ter plaatse kwam de man met een vuurwapen op de agenten aflopen, waardoor de politie genoodzaakt was de man neer te schieten. Hierbij is er een tiental keer geschoten op de verdachte.

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. Alle hulp mocht voor het slachtoffer niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen op de plaats van het incident.

Volgens de politie zou een omstander gewond zijn geraakt bij het incident. Deze werd door een kogel geraakt in het been en is naar een ziekenhuis gebracht/

De politie heeft rond 19:15 een persoon neergeschoten op het Westeinde in Amsterdam. Een deel van het straat is afgezet voor onderzoek. Meer info volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 6 februari 2019