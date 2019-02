Man aangehouden vanwege invoer van 12 vuurwapens

Op last van de officier van justitie hebben politiemensen van de Landelijk Eenheid op de A15 een man aangehouden die twaalf vuurwapens in zijn auto had. De man zit vast op verdenking van de invoer van vuurwapens in Nederland. Vuurwapens als deze worden regelmatig gezien in het Nederlandse criminele circuit.

De verdachte is een 38-jarige man uit Tiel. Bij de politie was informatie binnengekomen dat hij vanuit het buitenland op weg zou zijn naar Nederland met een aantal vuurwapens. Net nadat hij op zaterdag 26 januari vanuit Duitsland Nederland in reed werd hij op de A15 aangehouden.

Sporttas met wapens

In de auto vonden de politiemensen een sporttas waarin twaalf vuurwapens zaten. Het betreft zogenoemde Flobert-wapens. In Slowakije, waar de verdachte de wapens vermoedelijk kocht, zijn dergelijke wapens vrij eenvoudig te verkrijgen. Het gaat echter om vuurwapens die in Nederland verboden zijn op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM). Flobert-wapens zijn bovendien om te bouwen naar een groter kaliber. Omgebouwde Flobert-wapens worden regelmatig gebruikt bij het plegen van ernstige strafbare feiten.

De verdachte is inmiddels door de raadkamer van de rechtbank drie maanden langer vastgezet. Het onderzoek wordt voortgezet.