Oud-wielrenner Johan van der Velde ernstig ziek

Hij heeft leukemie. Dit heeft zijn familie bevestigd, zo meldt onder meer dagblad. BN/De Stem. De 62-jarige Van der Velde ligt in het Amphia Ziekenhuis in Breda waar hij wordt behandeld voor de ziekte.

Van der Velde is tegenwoordig buschauffeur van de nieuwe Nederlandse wielerploeg Roompot Orange Cycling. Vorige week kreeg hij in Spanje tijdens de Ronde van Mallorca last van een bloedneus. De bloeding wilde maar niet stoppen en na onderzoek bleek al snel dat het om meer ging dan een bloedneus en werd de diagnose leukemie gesteld, aldus de krant.

Bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk, een jaar na zijn debuut als wielrenner, eindigde van der Velde al als veertiende en in 1980 won hij de aansprekende rittenkoers Dauphiné Liberé (voorlopig als enige Nederlander) en het jongerenklassement in de Tour de France. Van der Velde won meerdere etappes in de Tour de France, waarin hij in 1982 derde werd in het eindklassement. Ook pakte hij enkele etappes in de Giro d’Italia en werd hij twee keer Nederlands kampioen op de weg.