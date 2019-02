Politie registreert meer zedenmisdrijven

In 2018 registreerde de politie bijna 9 duizend zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8,4 duizend misdrijven als aanranding en verkrachting geregistreerd. Het aantal zedenmisdrijven groeide sinds 2016, terwijl het totale aantal geregistreerde misdrijven bleef krimpen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2010 werden 9,7 duizend zedenmisdrijven geregistreerd. Dit aantal daalde tot 7,7 duizend in 2015 en nam daarna weer toe. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal geregistreerde verkrachtings- en aanrandingszaken en overige zedenmisdrijven, zoals sexting en grooming.

Meer verkrachtingen en aanrandingen geregistreerd

In 2014 meldden mensen 1,2 duizend keer een verkrachting bij de politie. Hierna namen de meldingen elk jaar toe, tot 1,9 duizend in 2018. Het aantal registraties van aanrandingen nam toe na 2015, van 1,7 duizend in dat jaar naar 2,4 duizend in 2018. In deze periode nam ook het aantal meldingen van misdrijven als sexting en grooming toe, van 1,2 duizend naar 1,6 duizend.

Vier op de tien slachtoffers melden gewelds- of zedenmisdrijven

Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven stappen in de meeste gevallen niet naar de politie om te melden wat ze is overkomen. In 2017 deed 41 procent van de slachtoffers van zulke misdrijven hier melding van bij de politie. Van de slachtoffers van alle misdrijven deed 34 procent een melding bij de politie. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor, waarvoor het CBS 150 duizend mensen heeft ondervraagd in 2017.

Politie registreert minder misdrijven

In 2018 werden 783 duizend misdrijven geregistreerd, 6 procent minder dan een jaar eerder. Dit past in de dalende trend die sinds midden jaren ’00 gaande is. Inwoners van Nederland zijn naar eigen zeggen steeds minder vaak slachtoffer van criminaliteit en voelen zich veiliger, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017. In 2018 werden vooral minder vermogensmisdrijven en misdrijven tegen de openbare orde en het gezag geregistreerd dan in 2017.