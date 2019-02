Met gestolen auto over A58

Aan de bestuurder van de auto werd een stopteken gegeven ter hoogte van tankstation Hoezaar langs de A58 bij Rucphen. De bestuurder gaf gehoor aan het stopteken. Hij is aangehouden voor diefstal cq. heling van de auto. Het betreft een man van 35 jaar uit afkomstig uit Heijthuijsen. De man is ingesloten voor verhoor. Hij is op last van de Hulpofficier van Justitie in verzekering gesteld en zit nog vast.

De auto is door de politie in beslag genomen en weggesleept door een takelbedrijf. Er wordt onderzoek gedaan en de verdachte zal vandaag verder worden gehoord over de zaak. Ook werden restanten van (mogelijk) harddrugs aangetroffen bij de verdachte. Deze zijn in beslag genomen en worden getest.