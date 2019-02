ACM pakt onterechte kosten bij huurbemiddeling aan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat optreden tegen huurbemiddelaars die onterechte kosten rekenen aan huurders. Huurbemiddelaars maken hiermee misbruik van de kwetsbare positie van huurders in de overspannen woningmarkt. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat zo’n 70% van de bemiddelaars ten onrechte kosten in rekening brengt bij huurders. Gemiddeld gaat dit om ruim 200 euro per bemiddeling. Ook komen hierover klachten binnen bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Bemiddelaars mogen geen kosten in rekening brengen bij huurders als zij werken in opdracht van de verhuurder. Ook niet als de bemiddelaar het brengt onder de noemer van courtage, administratie-, contract-, dossier- of inschrijfkosten. De ACM heeft in 2014 en 2016 al actie ondernomen tegen onterechte bemiddelingskosten.

Omdat veel huurbemiddelaars hun gedrag nog steeds niet hebben aangepast, roept de ACM consumenten op om een melding te doen bij ConsuWijzer als zij onterechte bemiddelingskosten hebben moeten betalen. Dit helpt de ACM bij het aanpakken van dit probleem. Consumenten kunnen op ConsuWijzer meer informatie vinden over hun rechten bij huurbemiddeling en een voorbeeldbrief waarmee zij de onterecht betaalde kosten kunnen terugvorderen.