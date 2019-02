Nieuwe flamingo's in Dierenpark Amersfoort

De lichtroze flamingo-familie uit DierenPark Amersfoort verwelkomt 39 nieuwkomers. “Een groep flamingo’s uit Chester is in ons park neergestreken en zij maken nu volop kennis met de flamingo’s die al in ons park leven’’, vertelt hoofddierverzorger Willem Verdonck. “Met deze groep erbij hebben wij nu meer dan honderd flamingo’s rondlopen.”

De kennismaking tussen de twee groepen flamingo’s verloopt goed. “Flamingo’s leven in grote aantallen bij elkaar zijn gewend aan uitbreidingen van de kolonie. De nieuwe flamingo’s renden dan ook één voor één de kolonie binnen en vonden direct aansluiting bij de groep”, vertelt de hoofddierverzorger. “Wie goed kijkt, ziet dat de nieuwelingen iets roder van kleur zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat zij in Engeland iets ander voedsel kregen.”

Tussen de nieuwkomers zijn ook vijf flamingokuikens te vinden. “Flamingo’s leven in koppels bij elkaar en als het goed is zullen er in ons park nieuwe flamingokoppels gevormd worden. Daarmee hopen wij natuurlijk op een roze wolk komend jaar, met een uitbreiding van de flamingogroep met nog meer kuikens tot gevolg”, aldus Willem. De ruim honderd Chileense flamingo’s zijn te bewonderen in DierenPark Amersfoort.