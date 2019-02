Fietser (18) omgekomen bij ongeval in Apeldoorn

Door nog onbekende oorzaak kwamen de fietser en een personenwagen, die werd bestuurd door een 53-jarige man uit Apeldoorn, met elkaar in botsing. Hulpdiensten rukte massaal uit, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Deze overleed op de plaats van het ongeval.

De politie doet onderzoek naar de aanrijding.

