Stankoverlast door lekkende tankwagen

In Alblasserdam is de brandweer massaal uitgerukt vanwege een tankwagen die mogelijk een giftige stof lekt. Er is een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer werd in beginsel gebeld vanwege stankoverlast op de Edisonstraat. Hier bleek de stank te worden veroorzaakt door een tankwagen op het terrein van een transportbedrijf. De inhoud van de tank moet op temperatuur gehouden worden en is mogelijk door een tecnisch defect te warm geworden. Hierdoor is gasvorming ontstaan die zich een weg naar buiten heeft gevonden. De tank is volgens de veiligheidsregio gevuld met Petrolatum.

De brandweer heeft meerdere voertuigen ingezet om de tankwagen te koelen en de damp die ontsnapt neer te slaan. Uit metingen blijkt dat er buiten een straal van 400 meter geen giftige stof meer wordt gemeten.

De geur die er bij vrijkomt is enorm. Deze is in een groot gebied van Nederland te ruiken.

Specialisten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn ter plaatse om onderzoek te doen.

Update: 11.30 uur

De brandweer laat weten dat de maatregelen die zijn genomen werken en de omvang van het incident afneemt.