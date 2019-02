Gewonde bij steekpartij in Rosmalen

Agenten kregen omstreeks 21.15 uur de melding van de steekpartij aan de Peter de Gorterstraat. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend.

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Rond 20.40u kregen wij een melding over een man met een steekwond op de #Peterdegorterstraat #Rosmalen. De man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man gewond is geraakt is op dit moment nog onduidelijk. Wij doen onderzoek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd