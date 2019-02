Automobilist botst op lantaarnpaal

In de nacht van zaterdag op zondag botste rond 02:15 uur een auto op een lantaarnpaal langs de Mgr. Wilmerstraat in Boxtel. De lantaarnpaal brak af en kwam deels op de rijbaan terecht. Ook de auto liep grote schade op.

De automobilist(e) is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept en ervoor gezorgd dat de lantaarn van de rijbaan af was. Voor het defenitief verwijderen van de paal werd de gemeente in kennis gesteld. Over de oorzaak van het ongeval is niet bekend.