Gewonden bij steekpartij in Sappemeer

Ter plaatse troffen agenten twee gewonden mannen aan. Eén was slachtoffer van een steekincident en is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De tweede man was niet gestoken, maar wel gewond. Ook hij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident.