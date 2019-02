Overvaller trekt hoogbejaarde vrouw uit bed, politie is gestart met buurtonderzoek

De vrouw lag in bed en werd door haar overvaller belaagd. Rond 4.40 uur kwam de overvaller bij de vrouw in de woning aan de Pronkhof binnen en werd zij uit bed getrokken.

De politie is bezig met sporenonderzoek en buurtonderzoek na de inbraakpoging cq overval op de woning in aan de Pronkhof in Belfeld. De inbreker is de woning binnengekomen nadat hij het sleutelkastje forceerde.De bewoonster lag rond 4.40 uur in bed toen ze werd verrast door een onbekende die naast haar bed stond. Ze werd door haar overvaller belaagd en liep daarbij diverse kneuzingen op. Ambulancepersoneel heeft de vrouw ter plekke medisch onderzocht. Op dit moment is niet bekend wat er is buitgemaakt.

Getuigenoproep

Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met deze inbraak cq overval te maken kan hebben? Geef uw informatie door aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844.