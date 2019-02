Man gewond na mogelijke woningoverval

Zondagavond i rond 23.00 uur werd een 39-jarige man in een huis aan de Zuideind in Drouwenerveen vermoedelijk overvallen. Er werd veel geweld gebruikt.

Het slachtoffer werd gewond achtergelaten. De 39-jarige werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het huis was ook nog een minderjarig kind aanwezig. Deze bleef ongedeerd. Voor het kind is opvang geregeld. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Het slachtoffer en kind verbleven in de woning. De overvallers zijn gevlucht. Er is nog niemand aangehouden.

Onderzoek

Wat er precies in de woning is gebeurd zijn we aan het uitzoeken. Er is nog een hoop onduidelijk. Daarom heeft de politie gisteravond niet direct iets gemeld over deze zaak. De politie onderzoek en moet onder andere nog spreken met het slachtoffer.