Lange files richting de sneeuw

Het komend weekend krijgt de regio Noord een week vakantie. De ANWB verwacht dat wintersporters zaterdag 16 februari in lange files naar de sneeuw terecht komen. De grootste kans daarop is in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In die landen hebben de scholen ook vakantie, bovendien zijn de sneeuwcondities nu uitstekend. Oostenrijk blijft het meest favoriete wintersportland voor Nederlanders. Frankrijk is een goede tweede, daarna volgen Duitsland en Zwitserland. In Nederland verwacht de toeristenbond vrijdagmiddag en zaterdag geen extra drukte.