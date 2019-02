Sylvana Simons haalt woede politie op de hals

Tegenover stadsomroep AT5 zei Simons er is ‘een bovenmatig aantal kogels gebruikt’. Nadat agent Joeri Steringa dit las, kwam het stoom uit zijn oren. Hij was de bewuste avond officier van dienst van de politie.

In een brief schrijft Steringa: ‘Geloof mij, als je in doodsangst bent, doe je er alles aan om te overleven. Veel mensen rennen weg om te overleven, maar wij, als dienders, zijn niet van het wegrennen en wij gaan de confrontatie aan. Dat is ons aangeleerd. Als er iemand met een mes en vuurwapen op je af komt rennen, blijf je schieten totdat deze persoon is uitgeschakeld.’

De agenten kregen die bewust avond een melding dat er iemand met een pistool stond te zwaaien. Bij aankomst van de politie liep de man op de agenten af die zich genoodzaakt voelde om zich te verdedigen. Later werd bekend dat het om een zogenoemde ‘’suicide by cop’ ging en de man zich wilde laten doodschieten.