Zonnig weekend voor de deur

Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt met zeer lokaal lichte motregen. In de middag wordt het overal droog en van het zuiden uit breekt de zon goed door. De maximumtemperatuur ligt rond 9°C en de zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig.

Na woensdag blijft het zonnig en droog. Overdag temperaturen rond of ruim boven 10, in de nacht regelmatig kans op lichte vorst.