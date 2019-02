OM eist 5 jaar cel voor man die vrouw aanreed in nieuwjaarsnacht

Nieuwjaarsnacht

In de nieuwjaarsnacht van 2017 op 2018 heeft hij met auto in Oss meerdere verkeersmisdrijven gepleegd, waaronder het aanrijden van een vrouw en het verlaten van de plaats van het ongeval. Dit deed hij onder invloed van alcohol en terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Bij het bekijken van de telefoon is de politie daarnaast nog op kinderporno gestuit.

Opruimen vuurwerk

'Het jaar 2018 had niet slechter kunnen beginnen voor het slachtoffer van de Berghemseweg in Oss. Even na de nieuwjaarswensen is zij rond 00.30 uur op straat – net zoals heel veel anderen – en is zij bezig met het opruimen van vuurwerk. Zij wordt geschept door een bestelbus die met hoge snelheid door de straat komt. En in plaats van uit te stappen en zich om het slachtoffer te bekommeren, gaat hij er als een haas vandoor. Gelet op de snelheid van het voertuig had deze aanrijding zonder meer dodelijk kunnen aflopen,' zo opende de officier van justitie zijn requisitoir.

Aanrijding gefilmd

De aanrijding vond plaats voor een café waar camera’s hangen die het ongeluk filmen. De beelden zijn in de media geweest, veel bekeken en via social media gedeeld. Dat zorgde voor een grote maatschappelijke verontwaardiging, niet in de laatste plaats omdat de verdachte is doorgereden zonder te stoppen en naar het slachtoffer om te kijken. Eerder die nacht liet hij ook al zeer gevaarlijk rijgedrag zien. Hij botste op een voor een rood verkeerslicht wachtende auto. Gelet op de aanrijding moet hij hebben geweten dat er schade was. Hij had uit moeten stappen om de schade te regelen, maar in plaats daarvan ging hij er vandoor.

Verlaten plaats eerste ongeval

'Nadat verdachte ook die plaats ongeval heeft verlaten, komt hij bepaald niet bij zinnen, maar hij blijft levensgevaarlijk rijgedrag vertonen,' ging de officier ter zitting verder. Hij overreed vervolgens de vrouw uit de Berghemseweg. Dit vond allemaal plaats terwijl de verdachte niet eens achter het stuur had mogen zitten. Niet alleen omdat hij de bewuste avond en nacht te veel alcohol had gedronken, maar ook omdat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard. Later die nacht veroorzaakte hij bijna nog een aanrijding op Looveltlaan in Oss. Een man stond vuurwerk af te steken en kon net op tijd wegspringen voor de bestelbus.

Snelheid

Uit onderzoek van het NFI blijkt dat hij te hard heeft gereden door de Berghemseweg, rond de 60 kilometer per uur, waar slechts 30 kilometer per uur is toegestaan.

Poging doodslag

Aan het ontstaan van de gevaarlijke situatie van zijn gedrag gaan volgens het OM verschillende fouten vooraf. Momenten waarop hij anders had kunnen en moeten beslissen. Zo heeft hij besloten om in een drukke nieuwsjaarnacht waarbij veel mensen op straat zijn, ondanks zijn ongeldige rijbewijs, met teveel alcohol op, te gaan rijden en heeft hierbij gevaarlijk verkeersgedrag laten zien.

Op de vlucht

'Zo heeft hij een potentieel levensgevaarlijke gecreëerd en daarmee heeft de verdachte naar mijn mening welbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij iemand zou aanrijden. Met dit voertuig met deze snelheid een aanrijding met een voetganger veroorzaken, levert zonder meer een aanmerkelijke kans op de dood op.' Na twee aanrijdingen had hij moeten stoppen om de schade te moeten opnemen en hulp te verlenen, maar verdachte is er vandoor gegaan.

Ernstig letsel

Het slachtoffer van het ongeluk op de Berghemseweg heeft het gelukkig overleefd, maar heeft wel ernstig letsel opgelopen. Zij ondervindt nog dagelijks de pijn en de hinder en er is een grote kans dat zij nooit meer volledig zal herstellen. De 40-jarige man heeft al verschillende straffen opgelegd gekregen voor eerdere verkeersdelicten.

Verkeersveiligheid

'De conclusie dringt zich op dat verdachte zich niet zoveel gelegen laat liggen aan de verkeersveiligheid. Een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf en langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid lijkt mij in deze zaak dan ook zeker gepast,' aldus de officier van justitie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.