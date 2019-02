OM eist 18 jaar en TBS tegen Syriër voor doodsteken man en vrouw in Maastricht

Man en vrouw doodgestoken

Op donderdagavond 14 december 2017 hebben twee gewelddadige steekincidenten plaatsgevonden. Bij het incident aan de Botsaartstraat werd een man doodgestoken, kort daarna was er op de Joseph Postmesstraat een tweede steekincident waarbij een vrouw overleed. De getuigen van deze incidenten raakten gewond.

Doodslag en moord

Het OM houdt de man verantwoordelijk voor de twee steekpartijen. Dat staat volgens het OM niet ter discussie. Tijdens het incident aan de Botsaartstraat heeft de verdachte een man gestoken. De officier van justitie verdenkt de 38-jarige man voor dit incident van doodslag. Voor een veroordeling voor moord moet het OM aan kunnen tonen dat hij van tevoren een plan had om iemand te doden. Omdat er geen getuigen van dit incident zijn geweest en de verdachte zich verweert door te zeggen dat hij niet zelf begon, kan de voorbedachte raad, hoewel het OM dat laatste absoluut niet gelooft, niet juridisch bewezen worden.

Voordeur geopend

Kort daarna gebeurde het tweede incident aan de Joseph Postmesstraat. De verdachte begon meteen met steken, nadat de voordeur open werd gemaakt. Een vrouw is hierbij om het leven gekomen. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is om aan te tonen dat de verdachte bij dit incident wel met een vooropgezet plan iemand opzettelijk heeft willen doden. De dochter en buurman hebben alles gezien en verdachte ging doelgericht te werk. De 38-jarige man wordt daarom voor dit incident verdacht van moord.

Dochter en buurman

De dochter en de buurman hebben overigens zelf ook het mes moeten ontwijken en zijn gewond geraakt. Nu hij dit ernstige geweld, ook weer met een mes, gericht heeft op de getuigen, die voor hem een belemmering waren om weer te kunnen vertrekken, is voor deze 2 feiten een bewezenverklaring voor gekwalificeerde doodslag geëist. In de periode voor deze incidenten heeft verdachte ook twee andere slachtoffers mishandeld. Evenals in januari van dat jaar. Ook voor deze feiten is een veroordeling gevorderd.

Gevangenisstraf en TBS

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de psychiatrische observatiekliniek. De deskundigen adviseren de verdachte te laten behandelen en volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Het OM is van mening dat de verdachte slechts gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is. De officier van justitie eist daarom een forse gevangenisstraf van 18 jaar en daarnaast de maatregel terbeschikkingstelling. De rechtbank doet op 12 maart 2019 uitspraak.