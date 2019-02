Krakers moeten bedrijfspanden in Zeist verlaten

Twee bedrijfspanden aan de Utrechtseweg in Zeist, die worden gekraakt, mogen worden ontruimd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht woensdag bepaald naar aanleiding van twee kort gedingen die werden aangespannen door de krakers.

Ontruiming

De panden, eigendom van Mooi Zeist B.V., worden gekraakt sinds 6 november en 29 december 2018. De eigenaar van de panden deed in beide gevallen aangifte bij de politie. De officier van justitie besloot beide panden te ontruimen uiterlijk op 6 februari en 6 maart van dit jaar. Tegen deze besluiten spanden twee krakers, ieder kraker van een ander pand, een kort geding aan tegen de Staat. De rechter besloot de zaken vanwege de overeenkomsten tegelijk te behandelen.

Kraken is strafbaar

De krakers deden een beroep op het huisrecht, en vinden dat een ontruiming hen ernstig aantast in dit recht. Kraken is volgens de wet strafbaar. Mooi Zeist heeft geen toestemming aan de krakers verleend om de ruimtes te mogen gebruiken. Door hun aanwezigheid is het niet mogelijk om de geplande verbouwing voort te zetten.

Bestemming

Daarnaast hebben een aantal van de gekraakte panden al een bestemming: er is een overeenkomst tot flexibele huur aan arbeidsmigranten. De krakers hebben geen bijzondere omstandigheden aangevoerd. Daarom mag de Staat in dit geval overgaan tot ontruiming van de gekraakte panden.