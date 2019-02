Verdachte ramt politieauto

Op donderdag 14 februari 2019 om 4.20 uur zagen agenten van een surveillance-eenheid een auto met hoge snelheid rijden over de Grauwe Polder in Etten-Leur. Ze besloten de auto en bestuurder te controleren. Hij reageerde echter niet op het stopteken en ging er vandoor. Met hoge snelheid en verschillende verkeersovertredingen reed de auto in de richting van Sint Willebrord. Er werden snelheden van meer dan 110 km/u gemeten binnen de bebouwde kom. De bestuurder negeerde meerdere rode verkeerslichten. Op de Gagelrijzen in Sint Willebrord kwam de auto met hoge snelheid op de politieauto af. De politieauto stopte en de auto van de verdachte reed er vol gas tegen aan waarna hij weg reed. Andere toegesnelde surveillance-eenheden wisten korte tijd later de 40-jarige inwoner uit Sint Willebrord aan te houden omdat hij zelf tegen een boom aanreed en vast kwam te zitten. Zijn auto is in beslag genomen. Er wordt aangifte gedaan van de opzettelijke aanrijding.