Politie onderzoekt woningoverval in Witteveen

Eerdere inbraak

Opvallend is dat eind januari ook al werd ingebroken in dezelfde woning. De dader werd toen overlopen door een van de bewoners. Er heeft toen een korte worsteling plaatsgevonden met de dader, hierbij vielen geen gewonden. Tijdens die inbraak werd ook geprobeerd de geldkisten mee te nemen, dit is de dader toen niet gelukt. De politie onderzoekt momenteel of deze twee incidenten verband met elkaar houden.