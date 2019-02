“Opvolger OV-chipkaart moet aan aantal eisen voldoen”

Donderdag 14 februari hebben vervoersbedrijven, het Ministerie IenW en de provincies het manifest ‘De reiziger centraal’ in ontvangst genomen. In dit manifest richten de consumentenorganisaties in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) zich op de nieuwe betaalsystemen in het openbaar vervoer, die op dit moment door de OV-bedrijven en Translink worden ontwikkeld. Als nieuwe betaalsystemen wordt onder meer gedacht aan reizen met de bankpas en een nieuwe betaalpas die de OV-chipkaart zal vervangen.

Rover ziet kansen in de nieuwe betaalmiddelen. “Er liggen nu kansen om de systeemfouten van de OV-chipkaart recht te trekken en te zorgen voor nieuwe betaalmiddelen waarbij de reiziger echt centraal staat”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Rover en de andere consumentenorganisaties willen dat de opvolger van de OV-chipkaart aan een aantal verwachtingen voldoet. Zo moeten de nieuwe betaalmiddelen de reiziger niet extra geld gaan kosten en moet het telkens in- en uitchecken per vervoerder tot het verleden gaan behoren.

Voordat de nieuwe betaalmiddelen aan alle verwachtingen voldoen, zou de OV-chipkaart niet afgeschaft mogen worden. De consumentenorganisaties waarschuwen voor een herhaling van het verleden, toen de strippenkaart al werd afgeschaft terwijl de OV-chipkaart nog de nodige kinderziektes had. Zo bleek vorige week nog dat het te duur is om de OV-chipkaart nu nog geschikt te maken voor éénmalig in- en uitchecken. “Door het nieuwe betaalsysteem nu vooraf hierop in te richten, worden hoge kosten achteraf voorkomen”, waarschuwt Freek Bos.