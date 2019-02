Handen tekort in de horeca: slimme apparatuur de toekomst

Personeelstekorten remmen groei

Naar verwachting remmen deze personeelstekorten de groei in de horeca de komende jaren af. Een serieus probleem voor veel horeca ondernemers. Gelukkig wordt horeca apparatuur steeds slimmer waardoor het veel werk uit handen kan nemen.

Personeelstekort in de horeca

Dat het personeelstekort een serieus probleem is, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor ruim 30% van de horeca ondernemers is het personeelstekort een belemmering voor verdere groei. Een jaar eerder lag dat percentage nog onder de 20%. En die pijn uit zich in de horeca soms heel zichtbaar: verschillende ondernemingen waren genoodzaakt de deuren te sluiten vanwege gebrek aan personeel. Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen moet de situatie op de arbeidsmarkt prioriteit krijgen. De groei in de branche en het personeelsverloop zorgen ervoor dat de tekorten alleen nog maar zullen toenemen. Tot 2025 zijn 60.000 tot 67.000 mensen in de bediening nodig en 16.000 en 17.800 koks. Dat zijn ongeveer 100.000 meer medewerkers dan nu.

De slimme keuken

Het personeelstekort dwingt de branche tot innovatie. Het tegengeluid komt van producenten die steeds slimmere en efficiëntere apparatuur ontwikkelen. Die apparatuur kan veel werk uit handen nemen. En dat is in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt een zeer welkome ontwikkeling in veel horeca keukens. De slimme keuken bestaat uit apparatuur dat als het ware zelf kan denken. Dit zien we terug bij geautomatiseerde friteuses die zelf de mandjes uit het vet tillen als de perfecte staat van bereiding is bereikt. Of combisteamers met ingebouwde receptuur en voorgeprogrammeerde bereidingsprogramma’s die met één knop te bedienen zijn. Veel van deze apparaten reinigen zichzelf aan het einde van de dag. Hierdoor kunnen ze de volgende dag direct weer gebruikt worden. Dankzij de verbinding met het internet, staat veel apparatuur direct in contact met de leverancier. Dit is bijvoorbeeld het geval voor drankenkasten die automatisch de bestelling doorgeven aan de drankengroothandel. Of handdoeken-houders die met een appje melden dat de rol vervangen moet worden. Het leukste van allemaal: dit is geen toekomstmuziek, deze apparatuur is er allemaal al. Spannende ontwikkelingen die bovendien steeds verder gaan. Dat scheelt toch heel wat handjes in de horeca.