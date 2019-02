Steeds meer vrouwen beginnen later aan zwangerschap

Waar vrouwen in de jaren 60 en 70 in Nederland nog massaal kinderen kregen op een gemiddelde leeftijd van 24 jaar is deze leeftijd de laatste jaren flink omhoog gegaan. Van 2004 tot 2014 was er een stabilisatie te zien met een gemiddelde van 29,4 jaar. Vandaag de dag is het gemiddelde ongeveer 29,8 jaar, een behoorlijk verschil met tientallen jaren geleden.

Randstad

Een bijzondere kanttekening hierbij is het feit dat de bevolkingsgroei die er was in 2018 voornamelijk in de Randstad was te zien. Waarom is deze leeftijd omlaag gegaan en hoe zit dat met andere landen in Europa? In dit artikel lees je meer over waarom vrouwen hun zwangerschap tegenwoordig langer uitstellen.

Verschillende redenen niet zwanger worden

Het is natuurlijk niet zomaar zo dat vrouwen (en hun partner) een zwangerschap langer uitstellen dan vroeger. De tijden zijn immers behoorlijk veranderd. Steeds meer vrouwen willen carrière maken, waarbij ‘kinderen later komen’. Dat betekent dat de hele mikmak verschuift: van kleertjes kopen tot aan settelen en van baby uitzetlijst tot aan het schilderen van de babykamer. Naast het feit dat vrouwen nu eerder kiezen voor hun baan zien we nog een andere reden waarom vrouwen steeds later moeder worden. Kort gezegd is dat het gevoel dat vrouwen hebben dat ze er nog niet klaar voor zijn. Tegenwoordig wordt er veel van je verwacht in het dagelijks leven: we moeten werken, we hebben sociale connecties om bij te houden, we willen het liefst een paar keer per week sporten, we boeken vakanties, hebben afspraken en meer. Na een studie wil men vaak reizen, de wereld ontdekken, mensen leren kennen en op avontuur gaan. Vrouwen verkiezen dus kort gezegd sneller voor andere dingen boven het moederschap, iets wat tientallen jaren geleden niet zo was. Er zijn veel meer mogelijkheden voor vrouwen beschikbaar dan alleen een toekomst als moeder.

Vooral daling bij jonge vrouwen

Wat opvallend is om te zien is dat de daling in leeftijd vooral te zien is bij jonge vrouwen. In verhouding hebben zij de laatste jaren weinig kinderen gekregen. Zo werden er in 2010 nog 68 kinderen per duizend vrouwen geboren en lag dit aantal in 2017 op 55 kinderen. Dit betekent ook dat er steeds minder tienermoeders zijn. Vrouwen boven de 35 jaar hebben juist meer kinderen gekregen dan eerder. Deze stijging gaat hand in hand met de daling bij de jongere vrouwen. Dat betekent overigens niet dat er minder aandacht is voor zwangerschappen of de bevalling. Er zijn nu juist meer dan ooit blogs en websites te vinden waar je als toekomstige moeder of vader diverse tips en tricks kunt lezen over het ouderschap. Zo kun je online je zwangerschap volgen per week, lees je op verschillende plekken de leukste tips over babykleding en kun je online advies vragen over babyvoeding.

Zwangerschappen in andere Europese landen

Het is interessant om met de bovenstaande feiten en cijfers eens te kijken of de Nederlandse vrouwen eruit springen wanneer het om de verandering van leeftijd gaat. Het antwoord is kort maar krachtig: nee. Ook in andere landen in Europa zien we een opvallende stijging in de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst aan het moederschap beginnen. Vooral in Zuid-Europa zien we dat de leeftijd zelfs nog hoger ligt dan die van de Nederlandse vrouw. In Spanje en Italië ligt deze leeftijd het hoogst: met een gemiddelde van 31 jaar liggen de Italiaanse en Spaanse vrouwen aan kop. In Roemenië en Bulgarije ligt het gemiddelde het laagst, namelijk op 26 jaar.

Bevolkingsgroei in de Randstad

In de vier grootste steden van Nederland - Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam - werden de afgelopen jaren meer baby’s geboren dan dat er mensen overleden. Dat is een van de grootste redenen van het feit dat de bevolkingsgroei in de Randstad het grootst is. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen naar de grote stad trekken zonder dat ze er weer weggaan. In verhouding zijn de meeste baby’s geboren in de meer kleine gemeenten rondom grote steden. In diverse steden in Noord-Nederland en Limburg is dit juist andersom: daar worden minder baby’s geboren dan dat er mensen overlijden. Kortom: interessante cijfers wat betreft de leeftijd rondom zwangerschap in verband met bevolkingsgroei. Zolang de focus op carrière en op verschillende mogelijkheden in het leven naast het ouderschap blijft bestaan, zullen deze cijfers waarschijnlijk hetzelfde blijven of misschien zelfs nog wat groeien.