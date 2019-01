Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

In 2018 groeide de bevolking, net als in voorgaande jaren, vooral in de Randstad.

De vier grote steden kregen er de meeste inwoners bij. Ook in Noord-Brabant groeide de bevolking sterk. De bevolking groeide relatief het sterkst in de kleinere gemeenten rondom de grote steden. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige bevolkingscijfers tot en met november 2018.

Amsterdam kreeg er in 2018 van alle Nederlandse gemeenten de meeste inwoners bij, bijna 10 duizend. In Den Haag nam het aantal inwoners toe met ruim 6 duizend, in Rotterdam met 5,5 duizend en in Utrecht met 5 duizend.

Groei vooral door buitenlandse migratie

In alle vier de grote steden werden meer baby’s geboren dan er mensen overleden, en vestigden zich meer mensen dan er vertrokken. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie en raakten inwoners kwijt door binnenlandse verhuizingen. Vooral in Amsterdam is deze internationalisering aan de gang. Uit het buitenland vestigden zich 36 duizend personen in de hoofdstad, terwijl ruim 21 duizend personen vanuit Amsterdam emigreerden. Tegenover deze bevolkingsgroei uit buitenlandse migratie staat dat Amsterdam ruim 10 duizend inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Ook Den Haag en Rotterdam groeiden door internationale migratie en verloren inwoners door verhuizingen. In Utrecht was de aanwas vanuit het buitenland veel geringer en was zelfs sprake van een klein binnenlands vestigingsoverschot.

Relatieve bevolkingsgroei het sterkst rond grote steden

In verhouding tot het aantal inwoners was de bevolkingsgroei in 2018 het sterkst in kleinere gemeenten in de buurt van de grote steden. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude steeg het aantal inwoners met meer dan 4,5 procent. De nieuwbouw van de afgelopen jaren in deze gemeente heeft de komst van huishoudens uit de nabijgelegen steden Haarlem en Amsterdam vergemakkelijkt. Ook in Diemen, Ouder-Amstel, Blaricum, Beemster, Vianen, Waddinxveen en Rijswijk bedroeg de bevolkingsgroei meer dan 2 procent.

Van de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners groeide Almere het sterkst. Ook enkele gemeenten met een asielzoekerscentrum kregen er in 2018 relatief veel inwoners bij, zoals het Brabantse Steenbergen en het Groningse Westerwolde.

Buiten de Randstad groeide de bevolking in veel Noord-Brabantse gemeenten, onder meer in de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Bevolkingskrimp in Noord-Nederland en Limburg

In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de 380 gemeenten. Gemeenten waar het aantal inwoners daalt liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Friesland en Limburg. Ook in de Achterhoek, Zeeland en de Kop van Noord-Holland hebben sommige gemeenten te maken met bevolkingskrimp. In enkele gemeenten met een azc daalde het aantal inwoners sterk nadat asielzoekers de centra verlieten. Dit gold in 2018 onder meer voor de gemeente Noordenveld in Drenthe.

In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking krimpt overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen relatief veel ouderen. Ook in het Gooi en langs de Noordzeekust liggen veel gemeenten waar jaarlijks meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. In deze gemeenten neemt het aantal inwoners echter niet af, omdat het verlies door de natuurlijke aanwas wordt gecompenseerd door de instroom van nieuwe inwoners uit andere gemeenten.