Dronken man rijdt op de vlucht voor politie met busje in prutsloot

Afgelopen donderdagavond dacht een 34-jarige man in een bestelbusje de politie te slim af te zijn door een stopteken te negeren en op de vlucht te slaan. De rit eindigde voor de man uiteindelijk in de sloot.

Slingeren

De politie zag de man afgelopen donderdagavond rond 20.20 uur in een bestelbusje over de A7 slingeren. Op de afslag Purmerend gaf de politie de man een stopteken maar daar reageerde de man niet op. De politie probeerde de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar dit lukte niet.

Ingesloten

Uiteindelijk stopte de achtervolging op de Oostdijk in Zuidoostbeemster. Hier werd de bus ingesloten door politieauto’s. De enige optie voor de chauffeur was om via de berm een talud af te rijden. Onverstandig, maar de bestuurder deed dit toch. Hij reed zo’n vijf meter naar beneden en probeerde de bus nog zo’n tien meter langs een slootje te sturen.

Prutsloot

Uiteindelijk schoof de bestelbus de prutsloot is. Hier werd de bestuurder aangehouden. Hij verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Van de verdachte is bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs.

Boetes

De politie nam de bestelbus in beslag. Ook het rijbewijs van de man is ingevorderd. Er wordt een onderzoek ingesteld naar zijn geschiktheid om een voertuig te besturen. Bij controle bleek er voor ruim tweeduizend euro aan boetes tegen hem open te staan.